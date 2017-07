¿Karen Dejo quiere enamorarse de nuevo? [VIDEO]

Karen Dejo comentó que está lista para volver a enamorarse, pero aún espera saber si las intenciones de Oreykel o Lucas son serias.



Se han difundido unas imágenes donde se ve la buena ‘química’ con Oreykel, ¿podría haber algo en el futuro?

Lo quiero mucho, nos tenemos cariño y respeto desde hace tiempo... y en las cosas del corazón nadie manda. Mientras ensayamos, compartimos muchas emociones y eso hace que dos personas se compenetren.



¿Y Lucas dónde queda?

Yo no busco a nadie, pero sí me siento preparada para una relación y no me quiero equivocar. Además, me gusta ver bien las cosas, porque no todo es igual cuando las luces se apagan.



(E.C.)

El Gran Show: Karen Dejo