Karen Dejo jamás estaría con un hombre pobre: "No vivo solo del amor" [VIDEO y FOTOS]

Y de pronto, la avenida Javier Prado se detuvo, los gritos se adueñaron del aire, las bocinas de los autos sonaban como en hora punta y apenas el reloj marcaba las 11 de la mañana.



La ‘culpable’ de todo el laberinto y responsable de alarmar el ‘status quo’ es una mujer de figura escultural, de sonrisa plena y buenos modales.



Lucía un vestido ajustado que hace un ‘escándalo’ de su cuerpo. La saludan algunos, otros sueltan un piropo osado y los más elegantes elogian su belleza. Karen Dejo es de quien hablamos. Esta vez, solo Trome la tiene para que responda y cuente por qué una dama, tan deseada en el Perú, camina sola por el mundo.



Karen, ¿hace cuánto no das un beso?

Uff...



¿Te habrás olvidado?

Al contrario, quien lo reciba quedará impresionado.



Pero tú puedes elegir al que quieras para pasarla bien.

No salgo los sábados buscando uno y la siguiente semana otro.



¿Cómo debe ser el próximo galán?

Quiero un hombre, no un hijo.



¿Y si es misio?

No vivo solo del amor.



¿Que vayan mitad - mitad?

No.



¿Entonces?

Es el varón, que pague y yo le puedo hacer un lindo regalo en una fecha especial, pero no más.



¿Por qué?

Los acostumbras mal.



¿Si aparece un ‘tramposo’ que promete ser otro a tu lado?

Es mentira que cambian.



¿Que te proteja?

Que a veces yo parezca su hija.



¿Complicada?

De vez en cuando jodida y fregada.



¿Te atraen los ganadores con las chicas?

Me alejo.



¿Si un pintón te saca a bailar en una discoteca?

Si no es de mi grupo, no salgo.



Pero sería audaz...

No acepto, salvo que me lo presente una amiga.



¿Y un separado con hijo?

Si lo cría bien, me enamoro.



¿Celosa?

Sí, quiero las cosas para mí sola.



¿Se perdona una infidelidad?

No, pero lo hice una sola vez.



¿‘Bad boys’?

Seguros, con calle y que sepan manejar la situación.



¿Si dice a todo sí?

Me aburren.



¿Y con dos pies izquierdos?

Qué se hace...



Resume en una frase lo que aprendiste del amor.

Hombre que no da la talla como novio, no da para marido.



¿Te ha tocado un florero de aquellos?

Sí, pero no caigo.



¿Si alguno busca impresionarte con su billetera?

Esos son payasos y estúpidos.



¿Por qué no estarías con uno sin recursos?

Trabajo desde los 17 años y he alcanzado cosas.



¿Solo por eso?

Sería menos que yo.



Una mujer práctica.

Cuando el dinero falta, el amor sale por la ventana.



Es duro, pero real.

No estoy para cargarme una ‘mochila’ que no es la mía.



¿Intimidas?

Creo que sí.



Una conclusión más.

A un vago no se le admira.



¿Por qué te separaste del papá de tu niña?

Di todo, pero las cosas no mejoraron.



¿Costó?

Mucho, deseaba armar un núcleo familiar.



¿Fue insostenible?

No cumplía.



Chambear y criar es muy complicado.

Me apoyan mi mamá y mi prima.



¿Sales con el argentino Lucas Piro?

Es un buen chico, me saca sonrisas.



¿Es el indicado?

Cómo saberlo si recién nos estamos conociendo.

El Gran Show: Karen Dejo

¿Te piensas casar?

Eso ni Dios lo sabe, ja, ja.



¿Estás preparada para dejar la farándula?

Soy administradora de empresas.



¿Un sueño para el futuro?

Me gustaría estudiar para asumir un cargo político y apoyar en proyectos para servir a la gente.



¿Te propusieron integrar un partido?

En dos oportunidades y no acepté.



Lo buena noticia para tus fans, seguidores, hinchas y pretendientes es que estás solterita y con el corazón abierto.

Ya saben, mediante esta entrevista, qué deben hacer los que deseen conquistarme.



Sí y te agradezco por confesarte en el Trome.

Es el diario que leo todos los días. Muchas felicidades y gracias por esta conversación.



(Fernando 'Vocha' Dávila)