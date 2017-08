Karen Schwarz se luce en ropa de baño a tres meses de dar a luz, la critican y ella responde así [VIDEO]

La conductora del programa "Qué tal sorpresa", Karen Schwarz, publicó en Instagram una fotografía en la que luce una ropa de baño. "Después de varios meses, casi 1 año, te puedo volver a usar", escribió como descripción de imagen.



Karen Schwarz se toma la foto frente al espejo e informa a sus seguidores que se encuentra de vacaciones. A los pocos segundos de publicar la imagen, a parecen los sujetos y señoritas que critican el aspecto físico de la conductora.



Karen Schwarz se convirtió en mamá hace treses, pero para algunas mujeres es más importante que la conductora luzca un cuerpazo. "Al mi parecer esta descolgada. Karensita hay que hacer ejercicios para endurecer todo.. No es de mala onda, pero es lo que veo y es un consejo", escribe una de las seguidoras de la modelo.



Al respecto, Karen Schwarz dio una respuesta genial. "Cuando uno está dando de lactar es mejor no hacer ejercicios porque te secas y dejas de producir leche. Por ende mi prioridad no es bajar de peso, si estoy bajando es de forma natural. Besos", escribe la conductora. Mira aquí su foto.

Después de varios meses, casi 1 año, te puedo volver a usar #RopaDeBaño 🙃 #Vacaciones Una publicación compartida de Karen Schwarz (@karenschwarzespinoza) el 27 de Jul de 2017 a la(s) 4:38 PDT

Usuaria la crítica por publica foto en ropa de baño. Usuaria la crítica por publica foto en ropa de baño. Usuaria la crítica por publica foto en ropa de baño.

Karen responde a las críticas Karen responde a las críticas Karen responde a las críticas

Alistándonos para grabar 🙃!!! Mientras tanto en bailes. Te amoooooooo @eziooliva #ComoLeHago ❤️ Una publicación compartida de Karen Schwarz (@karenschwarzespinoza) el 3 de Ago de 2017 a la(s) 12:01 PDT