Karen Schwarz responde a criticas por foto donde da de lactar a su hija  [VIDEO y FOTOS]

La portada de la revista Cosas en la que aparecerá Karen Schwarz dando de lactar a su pequeña fue criticada por algunos usuarios malintencionados, quienes creen que la foto no es tierna. La modelo publicó un video en su Facebook para responder a estos comentarios.

Karen Schwarz agradeció a quienes elogiaron la foto y le respondió a quienes consideran que no es tierno ver a una madre dando de lactar a su hija. "¿No les parece tierno que una mamá tenga la bendición de poder dar de lactar, dar alimento, darle esa conexión que un bebito recién nacido necesita, ¿para ustedes no es tierno?", dice la modelo en la grabación.



"Las mamás me van a entender, cuando tu bebe está tomando tu leche y levanta el ojito y te mira, para ustedes ¿no es tierno que realmente hay un amor, una conexión real? Feliz de haber hecho esta revista. La más bonito que he podido hacer acompañada de Antonia", dice la modelo Karen Schwarz. La publicación en Facebook tiene más de 18.000 reproducciones.

La exconductora de Televisión Karen Schwarz publicó a través de sus redes sociales la portada de la próxima edición de la revista Cosas en la que parece dando de lactar a su pequeña Antonia. A través de cuenta de Instagram, Karen Schwarz reveló la imagen en la que aparece con un look totalmente diferente.



"Esta foto representa una nueva etapa de mi vida, donde los miedos, y todo lo que pude haber sentido antes solo fueron parte de mi aprendizaje para luchar por lo que hoy amo con todas mis fuerzas. Ser mamá para mi es seguir con mis sueños, pero ahora más acompañada que nunca", comentó Karen Schwarz en sus redes sociales.



Quien también le dedicó unas emotivas líneas fue su esposo Ezio Oliva. El cantante reveló que admira a Karen Schwarz por la valentía con la que enfrenta los retos de la vida. "Te admiro por la valentía con la que enfrentas los retos de la vida, lo decidida y sobre todo por lo fiel que eres a tus convicciones como mujer. Las amo", agrega el intérprete de 'Siempre has sido tú'.