Karen Schwarz: La comparan con Maricarmen Marín y ella da respuesta ejemplar [VIDEO y FOTOS]

La conductora de Qué tal Sorpresa, Karen Schwarz, recibe críticas y halagos desde que conduce el mencionado programa televisivo. Muchas de los comentarios en contra de la conductora son malintencionadas y la comparan con Maricarmen Marín, ex presentadora del espacio televiso.



Ante las críticas, Karen Schwarz le pidió a sus seguidores que dejen de pelearse en las redes sociales. "Chicas no peleen, las redes sociales están para que comenten pero de forma constructiva, si les gusta algo que lindo y si no, no se hagan hígado. Les mando un fuerte abrazo a las dos", indicó la conductora de televisión.



Karen Schwarz empezó en la conducción de Qué tal sorpresa desde el 8 de julio. La modelo escucha las críticas y sigue los consejos de sus seguidoras. La mamá de la pequeña "Antonia" sólo tiene palabras de agradecimiento a Latina por abrirle por segunda vez las puertas laborales.



La conductora de televisión tiene una actitud más guiada al diálogo y no a la confrontación. Karen Schwarz tiene más de un millón de seguidores en Instagram y sus fans le demuestran diariamente cuando la estiman.

