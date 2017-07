Karen Schwarz: ‘Peluchín se reafirma en calificarla de ‘mosca muerta’

Rodrigo González, ‘Peluchín’, dijo que no se arrepiente de haber llamado ‘mosca muerta’ a Karen Schwarz, pese a que forma parte de la campaña ‘Nos hacemos cargo’ que lanzó ‘Latina’ y con la que se busca afianzar diversos valores, entre ellos el respeto a la mujer.



En medio de esta campaña, con la que Latina busca promover valores como el ‘respeto a la mujer’, ¿sigues pensando que Karen Schwarz es una ‘mosca muerta’?



Todo lo que he dicho en pantalla ha sido dicho con el corazón. Todo lo que he hablado con mis cómplices, que son los televidentes de mi programa, lo pienso, ratifico y pensaré hasta el día que me muera. Siempre sostengo lo que pienso. En este canal, soy un empleado como cualquier otro.

‘Peluchín’ añadió que no piensa amistarse con ella. “En mis planes, solo está hacer un mejor programa, ser mejor profesional, mejor hijo, novio, amigo...”, agregó.

‘MAGALY SEGUIRÁ EN EL NOTICIERO’



Por otro lado, la gerenta de estrategia y contenido de Latina, Luciana Olivares, manifestó que está feliz con el rol de Magaly Medina y Mijael Garrido Lecca en el noticiero ‘90 Matinal’.

“Estamos contentos con Magaly porque tiene mucho olfato, es muy humana y funciona bien con los casos sociales. Los estudios arrojan que la gente la siente cercana, que se indigna con los problemas que la mayoría tiene. Eso hace una dinámica interesante con Mijael, que es joven y erudito, y forman una pareja dispareja.



Sobre Beto Ortiz, aclaró que no se pelearon y le desea suerte con su espacio en ATV.



“Tengo un gran respeto y cariño por Beto. No hubo coincidencias para entender qué tipo de programa quería y lo que el canal buscaba. En eso, le salió lo de ATV. Le deseo lo mejor”, finalizó Olivares.