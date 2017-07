Karen Schwarz marca distancia de Rodrigo González: "No tengo ninguna relación con él" [VIDEO]

La flamante conductora de "Qué tal Sorpresa", Karen Schwarz, fue entrevistada en el programa Reporte Semanal. La ex reina de belleza habló de su vida como mamá de Antonia y también de su reingreso a Latina.

Karen Schwarz se mostró contenta de volver a Latina, su primera casa televisora. La conductora fue consultada por su relación con el conductor de "Amor, amor, amor", Rodrigo González, ella decidió marcar distancia.

La conductora de "Qué tal Sorpresa" indicó que ella no tenía ninguna relación con Rodrigo González. "No somos amigos, la vida nos puso en el mismo canal, nos conocimos porque así lo quiso la vida", dijo tajante Karen Schwarz.

Además, Karen Schwarz indicó que los calificativos de Rodrigo González no la afectaron. "Yo con Rodrigo nunca me senté a tomar una taza de café, creo que eso es lo que ha generado que él tenga una perspectiva de mí sin conocerme y yo tengo una perspectiva de él sin conocerlo. Yo sentía que yo no era lo que él decía, no me afectaba lo que él me decía", indicó la conductora ¿Peluchín responderá?