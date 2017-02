Karen Schwarz tendrá mujercita [VIDEO]

Karen Schwarz comentó que ya tiene siete meses de embarazo y planea regresar a la televisión antes de finalizar el año con un proyecto de entretenimiento.



“En dos meses seré mamá de Antonia, me gustaría que sea por parto natural. Estoy disfrutando de este momento, descansando de la televisión. Sin embargo, toda criatura llega con un pan bajo el brazo y ya tengo planes para volver antes de acabar el año”, dijo.

Además, aclaró que no lo haría con un programa de espectáculos.



“Deseo hacer entretenimiento, no diré que nunca más haré espectáculos, pero creo que no tengo la personalidad para criticar, opinar y decir esto es malo, porque también cometo errores. Cuando estuve en América conocí a los ‘chicos reality’ y tuvimos una relación sana”, agregó la esposa de Ezio Oliva. (E. Castillo.)