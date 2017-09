Karina Calmet: Michelle Alexander la llama 'ignorante' por esta razón [VIDEO]

La actriz Magdyel Ugaz se siente nerviosa, pero muy feliz de encarnar a ‘Colorina’, la nueva telenovela que América televisión emitirá desde este martes 26 a las 9:30 de la noche.



“Es una historia dura, no solo es una mujer que trabaja en un cabaret, sino que lucha para salir adelante, a pesar de todos los problemas que debe afrontar”, indica Magdyel Ugaz, quien comparte roles protagónicos con David Villanueva.



No debutan y Karina Calmet, tu excompañera en ‘Al fondo hay sitio’, afirmó que han ‘glorificado la prostitución’ por el musical que presentaron en ‘El gran show’.

Las críticas siempre van a existir, son pan de cada día y hay que aprender a vivir con ellas. Si dejas que te afecten, entonces no avanzas. Además, es importante ir más allá, ver que estas personas sienten con el corazón y trabajan, sensibilizarnos para crecer como seres humanos.



‘ES IGNORANTE’

Para la productora Michelle Alexander, las críticas de Karina Calmet están fuera de lugar.



“No le doy mucha importancia, me parece ignorante ese tipo de comentarios, sobre todo, antes de verla. También criticó a ‘El gran show’, siendo solo un programa de baile y entretenimiento. Más que ignorancia, me da miedo imaginar que otras personas piensen como ella en el tema de la censura, que alguien te pueda decir qué puedes hacer o no en la televisión, en el cine u otra manifestación artística. Eso es peligroso”, comentó Michelle Alexander.

El Gran Show: Gisela Valcárcel y estrellas de América deslumbran sensualidad como Colorina [VIDEO]