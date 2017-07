Nuevos detalles de la muerte de la cantante Karla de Argentina salen a la luz. Esta vez, su pareja, el músico Leonel Leguizamon, comentó que fue lo que realmente sucedió con la intérprete de 'La indecorosa' y 'Lágrima por lágrima'.

Como ya había informado Trome días antes, Karla de Argentina falleció tras permanecer internada a raíz de las quemaduras que sufrió durante un accidente en su vivienda.

A pesar de que parecía que podía mejorar y que el tratamiento que seguía dio resultado, Karla de Argentina finalmente falleció por un paro cardío-respiratorio.

"Todo comenzó con un accidente domestico que originó las heridas de quemaduras teniendo que ser hospitalizada en cuidados intensivos. Después de dos meses de estar internada tuvo una gran evolución favorable con respecto a esas heridas, lo cual, estuvo muy cerca de completar su tratamiento por lo cual fue derivada a una habitación dentro del sanatorio", comenta su pareja.

"El 25 de junio tuvo un problema de insuficiencia respiratoria que la obligo a volver a cuidados intensivos, su diagnostico fue una 'infección pulmonar' que no le permitía tener una respiración estable. Por ese motivo, le indujeron asistencia respiratoria. Su cuadro, al principio, fue estable, a la espera de mejoras. Lamentablemente, los 3 días siguientes, fue decayendo hasta que el jueves 29 de junio a las 4 am tuvo un paro cardio respiratorio, que no pudo superar", agregó la pareja de Karla de Argentina.

Karla de Argentina fue un 'boom' en nuestro país en la década de los 90' se hizo popular gracias a sus éxitos como 'La indecorosa' y 'Lágrima por lágrima'.



A través de redes sociales, sus fanáticos expresaron sus condolencias al enterarse de la partida de Karla de Argentina. Asimismo se sabía que tenía una gira planeada en nuestro país para abril y mayo de este año, antes de sufrir el accidente.