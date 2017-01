Karla Solf enfrentó a Andrea San Martín recordándole caso de violencia con Sebastián Lizarzaburu [VIDEO]

El caso de Ronny García sigue generando chispas y no solo entre los involucrados directamente. Luego de que su pareja Karla Solf apareciera llorando al momento en el que el músico fue recapturado por la Policía, las críticas le llovieron nuevamente por su apoyo incondicional al padre de su futuro hijo. La joven volvió a aparecer esta semana y reafirmó su respaldo sin dar importancia a los comentarios en su contra.

Este martes, Karla Solf aceptó ser entrevistada en 'Amor, amor, amor', conducido temporalmente por la reportera Katy Sheen y que tuvo en esta edición a Andrea San Martín y Christian Domínguez como panelistas.

Pero los ánimos estuvieron encendidos casi desde el principio cuando el programa de Latina empezó a tratar el tema de Ronny García y Karla Solf con un informe en el que se volvía a remarcar las varias ocasiones en las que esta última denunció violencia por parte de su pareja para luego retractarse.

Esto no le hizo ninguna gracia a Karla Solf, quien indignada rebatió todas las afirmaciones sobre la dudosa conducta de Ronny García a la vez que repitió que la decisión judicial era injusta con él. Sin embargo, las cosas no quedarían ahí pues la joven tuvo un altercado con Andrea San Martín cuando quiso hacerle una pregunta sobre el tema y le recordó su pasada denuncia por violencia familiar contra Sebastián Lizarzaburu.

"Bueno Andrea, creo que tú y yo no podemos hablar del mismo tema porque creo que tu fuiste agredida por Sebastián (Lizarzaburu). Creo que primero deberías aclarar ese tema para hablar antes de venir a declarar o atacarme a mí... Yo contigo no tengo nada de qué hablar porque estoy hablando con la conductora", dijo Karla Solf muy a la defensiva ante el desconcierto de Andrea San Martín, que quiso aclarar que no era su intención atacar sino recoger su versión de los hechos como la puede tener todos los involucrados en el caso de Ronny García.

Tras el exabrupto, Karla Solf volvió a criticar a Lady Guillén y la criticó por haber estado lucrado, según ella, con todo lo que ocurrió con Ronny García. "¿Y por qué creerle a ella? ¿Por qué no creerme a mí? ¿Por qué la señora se hace la víctima?", dijo la joven.

"No me voy a sumar a la sarta de cucarachas que quieren hacerle daño a Ronny", enfatizó Karla Solf al final.