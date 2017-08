Cara a cara. Karla Solf estuvo en el programa Nunca Más frente a Andrea Llosa. Después de haberla insultado e incluso acusado de manipulación en el pasado, la ex de Ronny García estuvo en vivo en el espacio de ATV para contar cómo ha seguido su vida después del encarcelamiento del agresor de Lady Guillén.

Recordemos que Karla Solf tuvo la ayuda de Andrea Llosa en dos oportunidades. Sin embargo, siempre regresaba con Ronny García y terminaba atacando el programa. Por ese motivo, la conductora de Nunca más le prometió a sus televidentes no volver a tenerla en el programa.

Sin embargo, 8 meses después de no tener contacto con ella, Andrea Llosa aceptó tener a Karla Solf en el programa. La ex de Ronny García se contactó con la producción de Nunca Más para pedir ayuda por la salud de su hija, Esperanza.

Karla Solf estuvo frente a frente con Andrea Llosa y lo primero que hizo fue ofrecerle disculpas por todo lo que sucedió en el pasado. La joven madre señaló que si estaba en el espacio de ATV era para pedir ayuda por el corazón de su hija y pedir garantías para que Ronny García no se acerque a ella.

Karla Solf en Nunca Más

"Te pido perdón públicamente porque sé que me quisiste ayudar. Le pido perdón a la institución, a las mujeres que se vieron afectadas porque sé que se me quiso ayudar y yo me negué", dijo Karla Solf en Nunca Más.

Pese a todo lo sucedido, la joven madre contó que su pequeña hija Esperanza sufre de un soplo al corazón. El médico determinó que es un problema de comunicación intraverticular y que la tecnología permite a las personas con esta condición vivir normalmente.

"Parece que es una comunicación intraverticular, la sangre que está del lado izquierdo se está metiendo para el otro lado porque hay un huequito. Por eso es el soplo. La ciencia ha cambiado mucho y le da muchas oportunidades", dijo el pediatra Navarro.

Además, Karla Solf contó que su hija tiene sus apellidos: Solf Salazar. La joven no quiere tener relación alguna con Ronny García y, entre llantos, señaló que su hija ya ha pasado demasiado desde que el difícil embarazo que tuvo que llevar.

"No merece haber pasado por tantas cosas. Y si ahora yo estoy acá es por ella. Si estoy acá sentada contigo y te escribí pidiéndote ayuda es por ella. No merece pasar por todo lo que ha pasado. No merece que ese tipejo sea su padre. No lo es", dijo Karla Solf entre lágrimas.