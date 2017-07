Karla Solf presentó a través de sus redes sociales a su hija Esperanza, fruto de su relación con Ronny García. La joven de 25 años publicó la fotografía a través de su cuenta Facebook.

"Me derrito al verla. Capullito tiene el control de mami", escribió en su cuenta Facebook Karla Solf. La bebé de nombre esperanza tiene 18 días de nacida.

En otra fotografía, aparece la otra hija de Karla Solf, Valentina, posando junto a su hermana menor. En la imagen, la hermana mayor carga a la pequeña Esperanza. "Mis chispitas. Las amo", escribió en su muro de Facebook.

"Jajaja ella es seria! Creo que no le gusta que le tome foto a cada rato jajajaja", escribió en su cuenta Instagram Karla Solf por la seriedad de su bebé al tomarle una fotografía. En Facebook, la imagen cuenta con más de mil likes.

Un mes atrás, Karla Solf compartió una fotografía con los cambios que se hizo en el tatuaje que lleva en su brazo con el nombre de Ronny García. Actualmente, el agresor de Lady Guillén cumple su sentencia en el penal de Chincha.

"Quiero darle gracias a otro gran hombre que no me juzgó, no me señalo ni nunca se refirió mal a mi a pesar de mi entorpecido proceder: es el padre de mi hija mayor Valentina. Él hace un gran trabajo y no dejó que los problemas lo hundieran y salió adelante y asumió un gran rol. No cabe duda que mi vida no a sido perfecta pero ellos jamás me señalaron. Gracias Patrick por ser un gran padre para nuestra hija ella estará orgullosa del gran padre que eres y del gran trabajo que estas haciendo. Te esfuerzas día a día por ser una gran persona, aprender y sacarte el ancho para darle lo mejor a Valentina.", escribió Karla Solf en su Facebook.

Así fue el anuncio de Karla Solf sobre su embarazo:

Karla Solf y Ronny García anunciaron que se convertirán en padres.

