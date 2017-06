Karla Solf se olvida para siempre de Ronny García antes de dar a luz a su hija [FOTO]

Karla Solf ha decidido dejar atrás a Ronny García. A través de su cuenta Facebook, la joven decidió compartir un extenso mensaje por el Día del Padre dedicado a su progenitor y al padre de su primera hija, pero ninguna al agresor de Lady Guillén.

Pero no solo eso. Como locura de amor, Karla Solf se tatuó el nombre de Ronny García cuando ambos todavía estaban juntos. Ahora, el ex de Lady Guillén se encuentra en el penal de Chincha donde estará recluido por 7 años por haberla agredido.

Hace un mes, Karla Solf estuvo en el programa Cuéntamelo Todo para confirmar que su relación con Ronny García no iba para más y que ella sola se haría cargo de su hija Esperanza. Además, señaló que no tenía más comunicación con él.

Por eso, para dejar definitivamente atrás a Ronny García, Karla Solf compartió con sus seguidores en Facebook que se removía el tatuaje que se hizo en su nombre. Y por el Día del Padre, no le dedicó ninguna palabra.

"Quiero darle gracias a otro gran hombre que no me juzgó, no me señalo ni nunca se refirió mal a mi a pesar de mi entorpecido proceder: es el padre de mi hija mayor Valentina. Él hace un gran trabajo y no dejó que los problemas lo hundieran y salió adelante y asumió un gran rol. No cabe duda que mi vida no a sido perfecta pero ellos jamás me señalaron. Gracias Patrick por ser un gran padre para nuestra hija ella estará orgullosa del gran padre que eres y del gran trabajo que estas haciendo. Te esfuerzas día a día por ser una gran persona, aprender y sacarte el ancho para darle lo mejor a Valentina.", escribió Karla Solf en su Facebook.

Como si esto no fuera poco, la expareja de Ronny García decidió borrar para siempre el nombre del agresor de Lady Guillén de su piel. Por eso, el gran tatuaje que decía "I love you Ronny García" fue reemplazado por una rosa que tapaba el nombre del cantante.

De esta manera, Karla Solf retomará su vida junto a sus dos hijas dejando atrás a Ronny García. La joven que cumplió 25 años hace dos meses luciendo su panza de embarazada.

