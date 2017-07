Karla Tarazona: Alexander Blas dice que, a pesar de ampay, siguen siendo amigos [VIDEO]

El cantante Alexander Blas reveló que continúa teniendo una amistad con Karla Tarazona, tras las imágenes donde se ve al músico aparentemente besándose con la cubana Dailyn Curbelo.



Alexander, ¿cómo es tu situación con Karla?

Sigo teniendo una amistad con Karla, ese video es de mayo y nosotros empezamos como ‘salientes’ después de su robo, eso fue la segunda semana de junio. Además, en las imágenes parece que fuera así (un beso con Dailyn Curbelo), pero no lo es.



¿Las imágenes que salieron afectaron en algo tu relación con Karla?

No ha cambiado la situación de amistad. Además, Karla está en un proceso de separación muy mediática y no puedo pretender querer una relación con una persona que tiene esos problemas. Soy su amigo, la pasamos bonito, pero entiendo su situación.



Karla había comentado que eran ‘amigos con derechos’, pero después del ‘ampay’ dijo que te quitaría los ‘derechos’...

(Risas) Pero lo de nosotros no fue ni siquiera una antesala, era un ‘calentamiento’ de la antesala de lo que, de repente, podía ser en el futuro.



¿Piensas seguir enamorándola para que más adelante puedan entablar algo más estable?

Sí. Más adelante, cuando las cosas estén más calmadas y cuando esté tranquila.



Comentaste que le tienes un gran cariño...

Sí. Es mamá de tres lindos niños, se saca la mugre por ellos, le tengo mucha admiración por ser madre coraje. Además, es supersencilla.

Karla Tarazona: Alexander Blas y Daylin Curbelo