Karla Tarazona sobre Alexander Blas: "Yo no cuido a los hombres"

Karla Tarazona comentó que no está para ‘cuidar hombres’, tras el consejo que le dio la cubana Dailyn Curbelo respecto del cantante Alexander Blas. “Yo no cuido a los hombres, está más que claro que aunque vivas al costado de uno o lo amarres, cuando te quieren sacar la vuelta, lo hacen”, comentó Karla, reflexionando sobre la ‘mala suerte’ que tendría en el amor.

Luego, Karla Tarazona reafirmó que no mantiene una amistad con Alexander Blas, después de los malos momentos que la hizo pasar. “He grabado un videoclip con él, pero ya ni hablamos, es muy poca la comunicación. En la vida, hay cosas que funcionan y otras que no”, añadió.

Por otro lado, Karla Tarazona dijo estar extrañada del por qué Dailyn Curbelo niega que tuvo un romance con Blas. “A mi, él (Alexander) me dijo que tuvieron algo, y claro, en las imágenes de su ‘ampay’ se ve un beso”, acotó.

Karla Tarazona habló de Alexander Blas.

HABLARÁ CON ABOGADO



Sobre la irresponsabilidad que cometió Christian Domínguez (manejando con su hijo sin cinturón), Karla Tarazona precisó que tomará medidas en favor de sus hijos, a pesar de que le digan ‘loca’.



“No le voy a prohibir que vea al bebé, pero tomaré cartas en el asunto por la seguridad de mi hijo. Voy a conversar con mi abogado, y si no entiende, entonces tendré que proceder de otra forma. No soy una madre perfecta, pero me preocupo por mis hijos”, afirmó Karla Tarazona.