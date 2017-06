Karla Tarazona y Alexander Blas son "'amiguis' con derechos" [VIDEO]

Karla Tarazona confirmó que retomó sus saliditas con el cantante Alexander Blas, de quien estuvo distanciada, a raíz de que se filtraron las fotografías donde ambos aparecen besándose.



Karla, Alexander contó que están volviendo a salir y que te quiere mucho...

Somos ‘amiguis con derechos’ nomás ja, ja. Para qué mentir, amiga.



¿Pero más adelante puede surgir algo más serio entre ambos?

No está descartado. Nos dejamos llevar.



¿Te molesta que digan que lo tuyo ‘no es amor al chancho sino a los chicharrones’?

No tendría motivo. Tengo mis cosas, trabajo desde los 15 años y siempre que he estado con alguien, nunca me ha importado el dinero. Siempre he hecho mis cosas sola.



¿Qué es lo que más te gusta de Alexander?

Es muy caballero, de los que ya no hay, y es superatento. El día que me asaltaron, él fue el primero en llegar.



Eso es amor...

Ja, ja, ja. Nos llevamos súper, pero como dice la canción... ‘Despacito’.



Tienes derecho a rehacer tu vida...

Todos tenemos derecho, pero limpiamente.



En tanto, Blas comentó que siente mucho cariño por la animadora. “La quiero mucho, nos distanciamos, pero nos hemos vuelto a ver. ¿Qué tal besa Karla? Eso me lo reservo para mí”, precisó el cantante.

Karla Tarazona explotó en vivo