Karla Tarazona confesó que ya no ama a Christian Domínguez y que este la decepcionó. Además, dijo que Isabel Acevedo no existe en su vida.

“Soy una persona súper buena gente, intensa cuando ama, pero también pienso que acciones matan pasiones y créeme que si en algún momento llegara a pasar (que Christian Domínguez le pida perdón), mi decisión será la que tengo hasta el momento, no existe ninguna posibilidad de volver con él. Fue el amor de mi vida, pero cuando pasan estas cosas te decepcionas. Ya no lo amo”, dijo Karla Tarazona en ‘En boca de todos’.

De otro lado, Karla Tarazona afirmó que seguramente Christian Domínguez e Isabel llegaron por separado al aeropuerto para evitar que los insulten.

“No sé qué decisiones habrán tomado, tal vez el temor que la gente los insulte, les digan cosas. Tengo entendido que algunas personas soltaron frases de grueso calibre. Entonces, pienso que también es una forma de protegerse para no seguir con esa ola de ataques”, agregó Karla Tarazona.

Por último, Karla Tarazona aseguró que Isabel nunca será su amiga.

“No odio a nadie, ni guardo rencor. Obviamente no es mi amiga, ni mi enemiga tampoco, para mí es una persona que no existe en mi vida o existió en algún momento porque compartimos cosas, trabajamos juntas en ‘El gran show’, pero no es que ella reine mi vida. Cada uno vive su vida y no hay forma que me veas sentada al lado de ella”, finalizó Karla Tarazona.