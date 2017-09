Karla Tarazona: "Lo que se ve, no se pregunta" [VIDEO]

Karla Tarazona se refirió al ‘ampay’ que le hicieron con Alonso Alfaro Acuña, primo del congresista Richard Acuña, pero no quiso confirmar si tiene una relación más que amical con el joven piloto.



¿Es cierto lo que dice Brunella Horna que los Acuña están de moda y que tienes un acercamiento con Alonso Alfaro?

Mi vida sentimental está guardada bajo siete llaves, solo puedo decir que lo que se ve no se pregunta.



Entonces, te van a ver más seguido en la Chutana y en Trujillo.

No me escondo, pero ya aprendí la lección de no hablar sobre mis sentimientos.



¿Y te amistaste con Alexander Blas?

Esa foto es de hace un mes. Me citó, conversamos y se disculpó por lo que pasó y acepté, porque pienso que cuando las personas se disculpan de corazón, todo se soluciona. Igual pasó con Leonard (el padre de sus hijos) y se llegó a un entendimiento. (C.Chévez)



