Karla Tarazona: Amor, amor, amor le hace fuertes preguntas frente a sus hijos [VIDEOS y FOTOS]

La conductora de televisión Karla Tarazona reveló el porqué no quería sentarse en el set del programa de espectáculos, 'Amor, amor, amor'. El motivo involucra a sus hijos y es bastante delicado.



​Durante todo el problema que atravesó su relación sentimental con su ex pareja el cantante Christian Domínguez, un reportero del programa 'Amor, amor, amor' esperaba a Karla Tarazona todos los días afuera de su casa. Esto no le gustó nada a la conductora.



"Un día llegó a mi casa con mis hijos, estaba Camila, la hija de Christian. Estoy bajando del carro y el chico comienza a hacer preguntas delante de los niños sobre el tema que había pasado", cuenta Karla Tarazona.

Tras esa revelación, el productor de 'Amor, amor, amor', Renzo Madrid, le pidió disculpas a Karla Tarazona. "Este chico fue a abordar a Karla Tarazona porque ya se especulaba que Christian Domínguez salía con Isabel", expresó el productor sobre este suceso.

​"No tuvo el criterio, ni la pertinencia de preguntan en el momento debido o esperar que sus hijos entrarán. Karla Tarazona llamó y yo le pedí disculpas", continúo Renzo Madrid, productor de 'Amor, amor, amor'.



Después de esta problemática, Karla Tarazona se mostró reacia a ir al programa 'Amor, amor, amor' si le seguían preguntando sobre Isabel Acevedo. "Yo no tengo porque decir nada, porque no quiero enfrentarme a esa persona", expresó la conductora. ​