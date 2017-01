Karla Tarazona arremete contra 'Amor de Verano' por intentar entrevistarla frente a sus hijos [VIDEO]

Karla Tarazona no se guardó nada y mostró su malestar contra el programa 'Amor de Verano' cuando un reportero llegara a la puerta de su casa para preguntarle por un supuesto ampay de Christian Domínguez con su bailarina.

El programa 'Espectáculos' invitó al set este lunes 16 a Karla Tarazona para que hable sobre la supuesta relación que mantiene Christian Domínguez con su bailarina Isabel Acevedo. La exconductora de 'Hola a Todos' manifestó en el programa de Jazmín Pinedo que ella nunca va a hablar mal del padre de sus hijos pero que si tienen algo que preguntar se lo hagan al cantante.

Sin embargo, Karla Tarazona denunció frente a las cámaras que un reportero de 'Amor de Verano' llegó hasta la puerta de su casa para escuchar la opinión de la ex de Christian Domínguez pero no le importó preguntar sobre él y su bailarina frente a sus menores hijos.

"El día de ayer fueron a tocarme la puerta de mi casa y lo hicieron delante de mis hijos. Entonces, yo no voy a permitir que este circo mediático organizado por otras personas perjudique a mi entorno familiar y la tranquilidad de mis hijos, eso jamás lo voy a permitir", dijo muy molesta Karla Tarazona.

Jazmín Pinedo intentó poner paños húmedos a la situación señalando que quien debería responder por la polémica es Christian Domínguez, quien se expone constantemente con su bailarina Isabel Acevedo. Sin embargo, Karla Tarazona declaró que estaba molesta con 'Amor de Verano' por hacer eso.

"A él deberían preguntarle, no ir a tocar la puerta de mi casa, a fastidiar mi tranquilidad porque eso sí no se lo permito a nadie. Y eso fue del programa 'Amor de Verano' que de verdad estoy muy molesta con ellos porque eso no se hace y hacer sus preguntas delante de cuatro niños que son conscientes y el escuchar esas cosas lo perjudican. Eso no lo permito a nadie", manifestó muy molesta Karla Tarazona.

