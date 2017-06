Karla Tarazona fue asaltad en Chorrillos [VIDEO]

En mala racha. Después de haber pasado un mal momento tras haberse divulgado las fotos con Alexander Blas, la modelo Karla Tarazona sufrió un asalto el último martes en Chorrillos con arma de fuego.



Se conoció que Karla Tarazona sufrió el robo de todos sus documentos, celulares y dinero en efectivo, pero sin sufrir daños corporales en el asalto por parte de dos individuos que portaban armas de fuego.



Sin embargo, este hecho habría logrado la reconciliación con Alexander Blas, quien la auxilió horas más tarde y la llevó a cenar para olvidar el mal momento.



Por otro lado, el cumbiambero Leonard León le pidió calma a Pedro Loli por haber respondido fuertemente contra Karla Tarazona, quien se había burlado por el calificativo de ‘zanganas’ que recibieron durante una entrevista radial.



“Conozco a Pedro Loli, lo he sentido molesto pero le pediría que lo tome con calma, que se tranquilice, que analice bien las cosas porque uno con cólera se deja llevar. Sé que le va bien, que está muy dedicado a su trabajo... entonces, debería estar tranquilo”, afirmó Leonard.



Además, dijo que conoce a Karla Tarazona y no tendría motivos para burlarse ni ofender a las parejas de los cantantes de la ‘Gran Orquesta Internacional’. (E. C.)