Karla Tarazona siempre tiene la lengua afilada. La expareja de Christian Domínguez y Leonard León estuvo en el programa 'Qué tal sorpresa' para ayudar a una familia y terminó por ser ella una de las protagonistas del programa.

Karla Tarazona había llegado vestida de 'Bella' para bailar con un muñeco con la forma de la 'Bestia'. Al terminar el sketch, Maricarmen Marín comentó que había olvidado lo alta que era la expareja de Christian Domínguez.

Ante esto, Karla Tarazona dijo una frase que, al parecer, estuvo dirigida no solo al actual enamorado de Isabel Acevedo, sino también a su exesposo Leonard León. "Al fin me tocó un grandote. Mira, yo estoy acostumbrada a tantas bestias que una más, ya no me molesta".

Maricarmen Marín y el resto del público de 'Qué tal Sorpresa' solo atinaron a sonreír ante las declaraciones de Karla Tarazona. Sin embargo, minutos después, fue ella quien recibió una linda sorpresa de parte de sus hijos.

Karla Tarazona rompió en llanto al ver las fotografías de sus hijos en el programa 'Qué tal Sorpresa'. La expareja de Christian Domínguez contó que sus tres hijos son la razón de su vida. Además, admitió que le apenaba no poder darles una familia completa pero que los sacaría adelante como madre soltera que es.

"A veces tu cuento de hadas nunca se realiza. Y sí es cierto que uno quisiera darle lo mejor a sus hijos. Lo que uno nunca tuvo. Pero, a pesar de carecer de algo por ese lado, creo que el amor es tan grande y tan inmenso que al final, siento que la vida que les doy, sola o acompañada, para ellos siempre será la vida perfecta", dijo entre lágrimas Karla Tarazona.

Recordemos que estas declaraciones de Karla Tarazona se dieron antes del cuádruple choque que protagonizó el bus de la Gran Orquesta Internacional de Christian Domínguez. Afortunadamente, ninguno de los miembros de la agrupación musical tuvo heridas graves.

