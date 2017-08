Karla Tarazona: "Christian Domínguez pide que me rectifique, pero no lo haré"

Karla Tarazona arremetió contra Christian Domínguez, quien le envió una carta notarial pidiéndole que se rectifique por las cosas que ha comentado sobre él en televisión.

“Me pide que me rectifique, pero no lo haré. Ya le respondí su carta, nada me sorprende. De mi parte no ha salido ningún calificativo hacia él, todo lo difundido en televisión ha sido con pruebas”, sostuvo Karla Tarazona.

Quizá te envió la carta para callarte la boca…



Seguro, pero ya se habrá dado cuenta que no podrá. Me pueden decir lo que quieran, pero menos mentirosa.

Al no rectificarte, ¿no temes que proceda con la demanda?



No. Ya le respondí con mi abogado y hemos señalado que no tenemos ningún problema que proceda penalmente, porque contamos con las suficientes pruebas para defendernos. Si hablo es porque el señor fue parte de mi vida y lo que cuento es lo que viví a su lado, después de eso hubo un daño psicológico. Sabes lo doloroso que es que tu hijo te diga: mamá, qué hace mi papá besando a la tía Isabel (llora).

Karla Tarazona habla sobre sus hijos y Christian Domínguez

Anteriormente demandó a Vania Bludau y ahora puede hacerlo contigo…



Ahí se dan cuenta que no era yo la que influenciaba. Si él cree que se ha dicho alguna mentira, tiene todo el derecho de proceder, así como yo tengo el derecho de responderle. Si quiere pasar un proceso penal, no tengo ningún problema.



¿Crees que está siendo influenciado por Isabel Acevedo?



Él tendría que responder eso.