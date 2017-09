¿Karla Tarazona se quedará 'misia'? Christian Domínguez la demandó y pide 40 mil soles como reparación civil

Christian Domínguez demandó a Karla Tarazona, la madre de su hijo, por el delito de difamación agravada e injuria y solicitó una reparación civil de 40 mil nuevos soles.



La demanda fue presentada el 20 de setiembre en la mesa de partes del Poder Judicial y fue remitida al 1 Juzgado Penal de Lima. El juez de esta sala tendrá 15 días para resolver si procede la querella.



Por otro lado, en el escrito, Christian Domínguez también explica que Karla Tarazona lo difamó de manera sistemática durante nueve meses en varios programas de televisión, dañando su imagen intachable de artista, bailarín y padre.



Christian Domínguez también solicitó que se embarguen los bienes de Karla por el monto que justifique la reparación civil que pretende y se le impida salir del país para que no se ‘fugue’ y afronte el proceso.



LIMPIA A MÚSICOS

Demandaste a Karla...

Esos temas legales los ven mis abogados.



¿Respaldas a Angelo Fukuy luego que lo calificaron de infiel?

Trabajamos juntos, nos apoyamos, pero nunca comentamos la parte personal. Cada uno tiene sus demonios y es responsable de sus actos.



¿Entonces, sientes que el grupo no se ve afectado con todo esto?

Para nada, si en algún momento se atenta contra las reglas de la empresa, será diferente.



‘Tomate’ Barraza dijo que estarán juntos en un evento en Piura, ¿harás efectiva tu amenaza?

Eso es parte de su show, ¿alguien me ha visto ponerme violento? Soy respetuoso. Si tengo algo que decirle, se lo diré en la cara.



