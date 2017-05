Karla Tarazona: ¿Christian Domínguez la demandará? [VIDEO]

‘No soy mentirosa’, respondió Karla Tarazona defendiendo su verdad sobre la relación que tuvo con Christian Domínguez, a quien señaló que le fue infiel con ‘Chabelita’.



En entrevista para el ‘Reventonazo de la Chola’, Karla Tarazona lloró al recordar que vivió duros momentos al lado de Christian Domínguez, cuando acababa de convertirse en madre y se destapó su encuentro con Vania Bludau.



“Nadie comprendió lo que estaba pasando en ese momento, que estaba dando a luz a mi hijo con 7 meses y 3 semanas, y a pesar de eso, continúe, por mi familia, mis hijos. Lamentablemente las cosas no funcionaron, de corazón le deseo que les vaya bien, simplemente lo que me molesta es que me quieran ver la cara de tonta por tanto tiempo”, dijo Karla Tarazona.



Además, añadió que fue Kervin Valdizán, expareja de Isabel Acevedo, quien le contó sobre el viaje que ella realizó con Christian Domínguez a Chile.



“Además, ella iba a diversos en provincias y él me explicaba que era su amiga, que había terminado su relación y la apoyaba”, comentó Karla Tarazona.



En otro momento, lo volvió a calificar como ‘muy fresco’ y que ‘no puedes construir tu felicidad con las lágrimas de otra persona’.

Por otro lado, Karla Tarazona enfatizó que no miente al contar su historia.

“Creo que él vive en otro mundo, tiene otra realidad en su cabeza, cómo me puede decir mentirosa si sólo hablé de las cosas que salieron en la televisión... entonces, los viajes son mentiras. Yo no le he dicho mal padre, yo no saqué un ampay juergueando mientras mi bebé está internado, las personas se descubren solas”, acotó Karla Tarazona.



De otro lado, Christian Domínguez dijo estar harto que Karla Tarazona deje entrever que es un mal padre y no le perdonará las lágrimas que derramó su madre por sus declaraciones. Además no descartó demandarla.



“Que me deje como mal padre, eso jamás se lo voy a permitir porque ella sabe lo que hago por mis hijos, me mato por ellos. El vaso ya se rebalsó cuando mi madre me llamó llorando,es demasiado. Cada cierto tiempo sale hablar de lo mismo y es por dinero”, señaló Christian Domínguez.

