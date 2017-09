Karla Tarazona y Christian Domínguez se verán las caras en Fiscalía de Chorrillos [VIDEO]

Karla Tarazona y Christian Domínguez se encontrarán, este viernes 29, en la Fiscalía Provincial Penal de Chorrillos para que el cumbiambero responda a la demanda por exposición al peligro de su pequeño hijo.



Como se sabe, el ‘Wachimán’ fue denunciado por Karla Tarazona por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de exposición o abandono a personas incapaces, ya que Domínguez manejó su automóvil con su hijo, de un año, sentado en sus piernas sin tomar en cuenta las medidas de seguridad. El mismo cantante se puso en evidencia al subir el video en sus redes sociales.



De no asistir, este viernes, se ha establecido una nueva citación programada para el lunes 2 de octubre.



Esta no será la única vez que Karla Tarazona y Christian Domínguez se vean las caras, ya que Domínguez también demandó a la madre de su hijo por difamación e injuria, violencia psicológica y hostilización.



En tanto, Christian Domínguez aclaró que no le interesa el dinero de la reparación civil, que le tendría que pagar Karla Tarazona (40 mil nuevos soles), luego que la querelló penalmente por difamación.



“No voy a hablar de mi tema legal, sé que hay una cantidad que te piden por ley y tras hacer una demanda, pero no me interesa su dinero. Si se llegara a dar (el pago), sería netamente para mi hijo, porque no me interesa el dinero de nadie que no sea trabajado por mí”, manifestó Christian Domínguez.



Christian Domínguez demandó tres veces a Karla