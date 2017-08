Karla Tarazona dijo esto del anillo simbólico que Christian Domínguez le regaló a Isabel Acevedo

Karla Tarazona dijo que no le sorprende que Christian Domínguez le haya regalado un anillo simbólico a Isabel Acevedo, que le costó 640 dólares, como ocurrió con ella cuando eran novios.

Karla, ¿te enteraste que Christian le regaló un anillo simbólico a Isabel por su onomástico?



El anillo lo tiene hace tiempo. También le compró un par de zapatillas, eso fue dos por uno, porque a mí me dio las rosadas y a ella las de color negro. Lo sé porque se las compró a una señora que me vende zapatillas.



¿Le encanta dar cosas simbólicas?



Sí, pues. El señor es buena gente, le encanta regalar cosas.

Se comenta que Christian pensaba demandarte, pero él lo desmintió...



¡Con qué cara lo haría! Al demandar, tiene que tener pruebas. Siempre he dicho que el tiempo da las mejores respuestas. El tema no es que vivan su vida o que se amen, el tema es lo que hicieron antes, porque hubo un antes del final de la relación y fueron seis meses (que Christian estuvo con Isabel antes de oficializar).



Poco a poco irán saliendo más pruebas...



Claro, también me han pasado fotos de un concierto de Eva Ayllón, donde fue con ella (Isabel) y eso pasó cuando todavía estaba en la casa y más cosas. Conforme pasen los meses, solitos se van a pintar de cuerpo entero...

Se burlan de anillo simbólico de Christian Dominguez.

Christian compartió fotos de su cumpleaños con ‘Chabelita’. ¿También estuvo con tu hijo?



Solo te puedo decir que los mejores cumpleaños son los que se pasan al lado de tus hijos, porque los hombres y mujeres son aves de paso. No les envidio nada, al contrario, que sean felices. Es el segundo cumpleaños que pasan juntos (Christian e Isabel), pero la diferencia es que el primero fue en mi casa y ahora ella se lo celebró. A mí me costó mi plata, no fue canje.