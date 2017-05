Karla Tarazona estalló luego que Christian Domínguez insinuó que lo engañó [VIDEO]

Karla Tarazona está decepcionada de Christian Domínguez, pues por fin afloró su verdadera personalidad y le advirtió que ya no se quedará callada, luego que el cantante insinúo que lo había engañado.

“Es cierto que con el tiempo se sabe la verdad, pero yo tengo rabo de plástico, no de paja. Cuando uno habla lo hace con pruebas. Quieren desviar el tema con eso de las leggins y los costosos zapatos que me dio la señorita. Realmente estoy decepcionada por haber pensado que las personas son diferentes. Cuando recién empiezas todo es maravilloso, pero luego tu verdadera personalidad aflora. Solo te puedo decir que ya no me quedaré callada e iré por donde vaya la corriente”, dijo Karla Tarazona.

Karla Tarazona decepcionada de Christian Domínguez.

De otro lado, Leonard León afirmó que nunca se olvidó de sus hijos con Karla Tarazona.

“Yo nunca desatendí a mis hijos, para nada, siempre estuve pendiente de ellos. Si en algún momento falté es por motivos económicos, pero ahora que las cosas están caminando mejor hay que darle a los hijos lo que uno puede dar”, señaló León.