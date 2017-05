Karla Tarazona niega que Christian Domínguez llame a su hijo [VIDEO]

Karla Tarazona reiteró que es mentira que Christian Domínguez la llame para saber sobre su hijo Valentino, como declaró hace unos días.

“No recibo llamadas de él (Christian Domínguez), lo tengo bloqueado. Más bien, soy yo quien le envía fotos y videos del bebé. Para la próxima mejor te callas, si no vas a decir la verdad, no digas nada porque voy a dar una respuesta inmediata. Ahora no me voy a callar nada”, dijo Karla Tarazona desde Estados Unidos, donde se encuentra de vacaciones con sus tres hijos.

Asimismo, Karla Tarazona aclaró que ella ha pagado el viaje con su dinero.



“Ninguno de ellos (Christian y Leonard) me ha dado algo. Es más, yo he pagado los trámites para los permisos, pero admito que el papá de mis hijos les dio su propina para que se compren algo”, comentó Karla Tarazona.

Por otro lado, Karla Tarazona aseguró que ha superado el tema de Christian Domínguez.

“Me encuentro feliz, sana. Solo me fastidian cuando hablan de mis hijos. Si él es feliz o no, no me interesa. Además, voy a aprovechar para cambiar mi vestuario para que no me copien. Lo original siempre es mejor, la copia al final se bota”, añadió Karla Tarazona.

Karla Tarazona: "Christian Domínguez mejor te callas".

‘SOLO PIENSO EN MI GENTE’



En tanto, Christian Domínguez comentó que no le preocupan las críticas de Karla Tarazona.



“Estoy enfocado en mi trabajo. No estoy ni enterado, solo me preocupa trabajar y pienso en mi gente”, dijo Christian Domínguez.



Respecto a ‘Chabelita’, Christian Domínguez aseguró que estar enamorado lo hace verse más joven, pues siempre le ponen menos edad de la que tiene.