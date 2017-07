Karla Tarazona: Christian Domínguez se habría ido a Night Club un día antes de boda con la conductora [VIDEO y FOTOS]

Los panelistas del programa Cuéntamelo Todo comentaron detalles íntimos de la boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez. Kurt Villavicencio "Metiche" indicó que la animadora de eventos no se veía muy feliz y sugirió que fue porque el cantante pasó la noche en un Night Club horas antes de su boda.



Metiche acostumbrado a soltar rumores en el programa Cuéntamelo Todo arremetió contra Christian Domínguez. "Karla no se veía muy feliz no será porque un día se comentó que el cantante se fue a un Night Club con Mario Hart", indicó el panelista del espacio televisivo.



Metiche dio detalles acerca de esa salida nocturna del cantante Christian Domínguez con Mario Hart. " Yo sentía que Karla Tarazona tenía un dolor en el corazón. Ellos se habrían ido a un Night Club por la avenida Nicólas Arriola, donde hay un lugar donde bailan chicas", indicó el periodista de Espectáculos.



La boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez fue comentada porque se rumorea que el cantante ya le habría pedido matrimonio a su nueva pareja, Isabel Acevedo. Mira los comentarios ácidos de Metiche aquí.

