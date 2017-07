Karla Tarazona: "Todo lo que Christian Domínguez desea hablar, que lo haga con mis abogados"

Karla Tarazona aseguró que no quiere ver a Christian Domínguez ni en pintura tras enterarse de que el ‘Wachimán’ afirmó que sí se tomaría un café con ella.

“Yo no me tomaría un café con él. Todo lo que desea hablar, que lo haga con mis abogados. No deseo verlo ni en pintura. ¿Por qué le tengo que guardar respeto? Para mí ni siquiera como amigo, solo es el papá de mi hijo”, expresó Karla Tarazona.

En otro momento, Karla Tarazona se mostró indiferente al saber que Christian Domínguez es ‘pisado’ por Isabel Acevedo, su actual pareja.



“Pero que lo pise bien, no se vaya a escapar”, finalizó Karla Tarazona.