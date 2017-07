Karla Tarazona: Así reacciona al ver recuento de su historia de amor con Christian Domínguez [VIDEO Y FOTOS]

La animadora de eventos Karla Tarazona fue invitada al set de Cuéntamelo Todo. Durante su presencia en el espacio televisivo transmitieron un reportaje donde se hacía un recuento de la historia de amor que vivió la ex conductora de televisión con el cantante de cumbia, Christian Domínguez.



El reportaje abordó los tres años de relación que tuvieron Karla Tarazona con Christian Domínguez: el matrimonio de la pareja, el nacimiento de su hijo y la separación. La animadora evitó llorar, pero se le notaba bastante emotiva.



Karla Tarazona contó que cuando su relación terminó cuestionaba las razones de la separación. La animadora agradeció a Isabel Acevedo haberlo quitado la venda de los ojos, la bailarina es la actual pareja de Christian Domínguez.



La animadora de eventos indicó que le molestaba que le hayan visto la cara de tonta tanto tiempo. "A mí me metieron en un lío, era tan fácil decir "ya no te amo", "ya no te quiero"", indicó Karla Tarazona.

