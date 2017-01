Karla Tarazona hizo esto con el tatuaje que tenía en honor a Christian Domínguez [VIDEO]

A lo pasado, pisado. Esta frase podría ser pronto aplicada a Karla Tarazona, quien habría encaminado su camino hacia el olvido de Christian Domínguez. Ello se vio en el programa En boca de todos, el nuevo magazine de las tardes de América Televisión.



Allí, Karla Tarazona se ‘borró’ el tatuaje que se había hecho con el nombre de Christian Domínguez, el cual ya tiene una atractiva musa. Ahora, la conductora luce un lazo muy simpático.



Lo más curioso es que Karla Tarazona no tuvo reparos de hacerse el gráfico en vivo, soportando el dolor que ello significa, sin mayor incomodidad. "He aguantado tantas cosas que soy de fierro, ya no me duele", expresó la otrora pareja de Christian Domínguez.

Lo más curioso es que, como sucede con muchas cosas en la televisión peruana, el nuevo tatuaje habría sido hecho por un canje. Esto fue lo que conversaron Karla Tarazona y 'La Carlota', personaje de Carls Vílchez, mientras el artista tomaba la espalda de la famosa como lienzo.



Otro aspecto que es digno de resaltar es que la presentadora no habría tenido tanto apuro de borrarse el nombre de Christian Domínguez del cuerpo ya que todo habría sido insistencia de En boca de todos.



"Yo en verdad no me hago bolas, pero, a tanta insistencia, ya pues, hay que aprovechar", fue lo que dijo Karla Tarazona cuando Ricardo Rondón afirmó que ella no "quería más" la marca el cumbiambero en su espalda.

