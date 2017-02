Karla Tarazona: Christian Domínguez no vale la pena [VIDEO]

Karla Tarazona se burló de los planes de matrimonio de Christian Domínguez e Isabel Acevedo y dijo que le dolería si fuera de alguien que ‘vale la pena’.



“Qué bueno que se case (ríe)... bueno, es su vida, ahorita me dolería de alguien que en verdad valiera la pena. Siempre he dicho que el tiempo da las mejores respuestas y las personas se muestran como son con el tiempo. No considero que (Christian) sea un error, pero se está mostrando como es ¿no?”, dijo Karla.



Cuando le consultaron si el ‘wachimán’ está utilizando a Chabelita, ella respondió: “Creo que es al revés’.



La modelo también se refirió al hecho de que Domínguez haya declarado que si Isabel fuera un animalito, le gustaría que fuera una ‘mariquita’ para llevarla siempre con él.



“Ay qué tierno, ja, ja, ja... pero debe ser chévere ser mariquita porque (él) debe tener el jardín bien grande con tantas mariquitas que tendrá ahí”, señaló.



Sobre las leggins de Mickey Mouse que luce Isabel y que supuestamente fueron de ella, dijo que las sigue buscando.



“Todavía no las encuentro, a veces he dejado ropa en el carro de él y al revés. No sé si se las dio, pero ya todos se han dado cuenta de lo que es capaz de hacer, voy a seguir buscando”, afirmó, al mismo tiempo que dijo que no tiene apuro en borrarse los tatuajes que se hizo con el nombre del cumbiambero.



EL PASADO DE ISABEL



Por otro lado, en las redes sociales viene circulando un video de Isabel Acevedo bailando al ritmo del famoso ‘twerk dance’ en una discoteca de Miraflores. Según la fecha de la publicación, el video es del año 2014, cuando la pareja de Christian Domínguez apenas tenía 20 añitos.

Isabel Acevedo y Karla Tarazona visten iguales