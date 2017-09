¿Karla Tarazona se hizo 'arreglitos' en el rostro? [VIDEO]

¿Eres tú, Karla Tarazona? La expareja de Christian Domínguez reapareció en TV después de varios días de ausencia. Sin embargo, en esta ocasión la exconductora apareció muy diferente a como nos tiene acostumbrados.

¿Qué pasó? Karla Tarazona sorprendió a todo el panel de Cuéntamelo Todo con su nueva apariencia. Sus mejillas estaban más hinchadas, así como sus labios. Por ese motivo, Sofía Franco y Metiche le preguntaron qué arreglitos se había hecho en el rostro.

Antes de hacer su 'cherry' frente al banner, Karla Tarazona quiso explicar qué sucedió en realidad con su rostro, Tras haber pasado varios días fuera de la pantalla de la TV se especula que se operó la nariz y se aumentó el grosor de sus labios.

Sin embargo, Karla Tarazona aclaró el motivo de por qué su rostro se veía tan diferente. Según contó la ex de Christian Domínguez, hace una semana estuvo en Pucallpa en donde tuvo un accidente al caminar en la lluvia.

Karla Tarazona operación

"La semana pasada tuve un accidente en Pucallpa. Me resbalé en la lluvia y me fui de cara. Hace un par de días tuve una pequeña cirugía en los dientes porque me golpeé la boca. Se me fracturó un diente y tuvieron que someterme a una operación", explicó Karla Tarazona.

JUICIO POR DIFAMACIÓN

Christian Domínguez entabló un juicio por difamación contra Karla Tarazona. Por ese proceso legal, el cantante está pidiendo 40 mil soles de reparación civil. Según el cantante, a él no le interesa el dinero, pero su expareja lo corrige y manifiesta que cuando alguien establece una cifra monetaria es porque así lo desea.

"Cuando tu pides dinero e indemnización es porque tú quieres que te den plata. No porque la ley lo dice. Si él pide una indemnización sería, al parecer, una artimaña porque yo le hice juicio por alimentos. Si él gana el juicio de difamación sería más que obvio que él ya no tendría que pagarme lo de mi hijo", manifestó Karla Tarazona.

