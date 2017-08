Karla Tarazona cuadra a Antonio Pavón en vivo por hablar de Christian Domínguez [VIDEO]

Karla Tarazona y Christian Domínguez no tienen la mejor relación. Ahora, con cartas notariales enviadas y recibidas, se ve más difícil que ambos encuentren una solución a su situación. ¿Continuarán con el proceso legal?

Lo cierto es que Karla Tarazona está tranquila con su situación y enfatizó que no se rectificará bajo ninguna circunstancia. Ante esto, quien decidió mediar por la relación, y hasta defender a Christian Domínguez, fue Antonio Pavón.

Como se sabe, el español y Christian Domínguez se volvieron muy amigos después de estar en Combate. En varias ocasiones, Antonio Pavón ha intentado justificar la forma de actuar del cantante, hecho que en más de una oportunidad, molestó a algunos de los panelistas de 'Espectáculos'.

Esta vez, Antonio Pavón declaró que las declaraciones contra Karla Tarazona estarían haciendo que los eventos de Christian Domínguez no logren la convocatoria deseada. Aunque el panelista no tuvo tiempo de finalizar la frase, pues la ex del cantante lo interrumpió.

Karla Tarazona cuadra a Antonio Pavón

"A raíz que empiezan a pelear, vemos que los eventos de Christian van mucho menos gente. Le afecta su trabajo. Si sigue así, no va a tener eventos. Ahí es cuando no va a tener...", decía Antonio Pavón.

Sin embargo, Karla Tarazona decidió interrumpirlo al ver a dónde quería llegar. Por eso, la expareja de Christian Domínguez cuadró al español y le increpó no ver televisión pues parecía que no estaba enterado de la situación del cumbiambero.

"Oye Antonio, discúlpame que te responda de esta forma pero creo que tú no ves televisión desde junio del año pasado ¿no? Las consecuencias de lo que se ve ahorita son por sus propios actos. Yo no lo mandé mandé a él a viajar a todos lados con su bailarina. Yo no le dije:' para con tu bailarina desde las 8 a.m. hasta las 2 a.m. No entiendo", dijo molesta Karla Tarazona.

No todo quedó ahí. La exconductora señaló que ella no ha dicho nada nuevo desde que terminó con Christian Domínguez. Según indicó Karla Tarazona, él mismo cuenta con una fama en medios desde antes de tener una relación con ella.

"Yo pregunto a los que están ahí: la fama que le han dado y los adjetivos en los programas de televisión ¿es desde que terminó conmigo? Ahí está pues", señaló Karla Tarazona.

Antonio Pavón trató de justificar lo que dijo y señaló que lo que él cree es que Karla Tarazona y Christian Domínguez tienen que solucionar sus temas entre cuatro paredes. "Mi posición siempre ha sido hablar entre cuatro paredes. Y no hacerlo de forma mediática sino todo será peor"

