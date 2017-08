Karla Tarazona destruye a Diego Chávarri recordándole lamentable episodio con Melissa Klug [VIDEO]

Diego Chávarri llamó 'dolida' a Karla Tarazona por escucharla hablar en todos los medios sobre su relación con Christian Domínguez. El participante de Combate quiso burlarse de la ex del cumbiambero y tomó una foto de la exconductora durante una entrevista para Cuéntamelo Todo.

Ante esto, Karla Tarazona minimizó lo dicho por Diego Chávarri y se burló del 'efecto' que podría tener las palabras del combatiente: "Me deprimo, voy a tener que pagar terapia", dijo la expareja de Christian Domínguez.

Sin embargo, durante una entrevista con 'El Reventonazo', La Chola Chabuca le recordó a Karla Tarazona la publicación de Diego Chávarri. Esta vez, no se quedó callada y le dedicó tremendo recordatorio.

"Imagínate ¿Qué podría pensar de una persona o qué podría opinar de una persona que su expareja sale y lo denuncia por haberla maltratado? No me inspira nada bueno ni malo. No es mi amigo", dijo muy tranquila Karla Tarazona.

Diego Chávarri y Karla Tarazona

Karla Tarazona recordó cuando Melissa Klug contó en El Valor de la Verdad un episodio de violencia con Diego Chávarri. Según la chalaca, el actual participante de Combate la ahorcó en la calle y una mujer tuvo que intervenir para que la suelte.

Según señaló Melissa Klug, los episodios de violencia con Diego Chávarri fueron determinantes para terminar su relación con él. Desde ese momento, ambos empezaron a atacarse en los medios y tuvieron que firmar una conciliación para que ninguno hable del otro con la prensa.

Después que terminara su relación, Diego Chávarri aún mantiene contacto con las hijas de Melissa Klug. Las tres adolescentes estuvieron en la final de Combate alentando al ex de su mamá. Ellas confirmaron que sí mantienen conversaciones y llamadas con el 'diablito'.

