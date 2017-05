Karla Tarazona arremete contra Gisela Valcárcel por culpa de Christian y 'Chabelita'  [VIDEO]

Karla Tarazona no se guardó nada y reveló que le molestó que Gisela Valcárcel presentó esta temporada de 'El Gran Show' a Christian Domínguez e Isabel Acevedo como sus 'jales bomba'. A pesar del escándalo de infidelidad, la 'Señito' no tuvo problemas en llamar nuevamente al cantante.

Como se recuerda, Christian Domínguez e Isabel Acevedo se conocieron en 'El Gran Show' cuando él todavía tenía una relación con Karla Tarazona. Sin embargo, la pareja se fue por la puerta trasera luego de que Gisela Valcárcel los echara de su programa.

Christian Domínguez e Isabel Acevedo incumplieron con algunas normas del programa y por eso fueron eliminado, pero todo quedó en el olvido y ahora participan nuevamente este año.

Karla arremete contra Gisela por haber jalado a Christian Domínguez y 'Chabelita' a 'El Gran Show'

¿Qué dijo Karla Tarazona? Ella no puede entender como Gisela Valcarcel aceptó tenerlos nuevamente en la pista de baile a pesar de el escándalo.

"No me molesté con Gisela pero no entiendo. el año pasado los botaron por las faltas de respeto que le hicieron a ella misma, todos sabían lo que pasaba. Conversé con Gisela de mujer a mujer y ahora los reciben como dos estrellas", comentó Karla Tarazona.