Por: Eric Castillo y Bety Pashanasi



Karla Tarazona se divirtió más de lo esperado el pasado 1 de mayo durante la presentación de los ‘Hermanos Yaipén’ en Chiclayo, donde el cantante Jefferson Gavancho la ‘levantó’ para bailar el clásico ‘El gusano’, tema que interpretaba Christian Domínguez.

“El baile fue con mucho respeto, me he divertido mucho y fue inesperado. Menos mal que tenía un shortcito debajo del vestido, de lo contrario hubiera sido fatal. Pero me divertí mucho”, comentó Karla Tarazona.

En tanto, el cantante Gavancho indicó que solo se divirtieron.



“Karla es una señora y todo fue con respeto. Pero ya le dije que cuando quiera matar al gusano, es decir, bailar el gusano, me avise. Imagino que siempre es bueno disfrutar la soltería”, agregó.

Karla Tarazona se divierte con 'Hermanos Yaipén'.

Por otro lado, Christian Domínguez prefirió no entrar en dimes y diretes con Karla Tarazona, quien lo calificó de ‘cara de jebe’ al lado de Chabelita.

“Por respeto no diré nada porque no quiero que me reclame. El único acuerdo que existe entre nosotros es por el bebé y cada uno se hace responsable de él como corresponde”, sostuvo Christian Domínguez.



Sobre Leonard, precisó que no se le debía ‘dar vida a gente que no tiene nada en este medio’.