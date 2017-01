La modelo Andrea San Martín deslizó que la relación sentimental de Christian Domínguez y Karla Tarazona llegó a su fin, porque la animadora le habría sido infiel al cantante.

“Christian, entonces desmiénteme una cosa, porque no te haré preguntas que ya todos saben. Te voy a preguntar sobre las especulaciones que hay, que he escuchado de personas de tu entorno y del de Karla. Hay varias historias, primero que ella (Karla Tarazona) podría haber tenido un error y por eso expones esta relación (con Isabel Acevedo) muy libre y tranquila, porque sabes que no tuviste la culpa de la ruptura. La otra historia es que ya tenías la relación con la bailarina, pero que con Karla llegaron a un acuerdo más personal”, indicó San Martín en ‘Amor, amor, amor", dijo Andrea San Martín.

Por su parte, Christian Domínguez señaló que ya había escuchado esas especulaciones sobre una supuesta infidelidad de Karla Tarazona.

“Ella (Andrea) ha dicho cosas reales, porque también llegó a mis oídos que yo actuaba así, porque la otra parte (Karla) se había portado mal y por venganza hacía esto”, expresó Christian Domínguez.

NO DESCARTA AMISTE



Asimismo, Andrea San Martín no confirmó ni desmintió que haya retomado su relación sentimental con Sebastián Lizarzaburu, con quien recibió el Año Nuevo en Ica.

“No pienso exponer más las cosas buenas o malas. Las fotos (de la celebración de Año Nuevo) dicen mucho, así que pueden sacar sus conclusiones. Estoy tranquila, feliz y me gusta la relación que estamos llevando en este momento”, declaró Andrea San Martín.