Karla Tarazona dice que Isabel Acevedo la 'ama' [VIDEO]

Karla Tarazona tomó con humor las declaraciones de la bailarina Isabel Acevedo, quien insinuó que la animadora siente atracción por ella, debido a los comentarios que hace.



Isabel Acevedo ha dicho que de repente te gusta...

(Ríe) Pero yo no la copio, es al revés. Más bien ella (Acevedo) me ama a mí. Pobre, que siga feliz y no moleste. Viviré eternamente agradecida porque se lo llevó (a Christian Domínguez).



¿No te incomoda lo que diga?

No se da cuenta de que mientras más habla, la gente la detesta. Debe apellidarse lechuga.

Isabel dice que es feliz y no le afectan tus indirectas...

Qué te puedo decir... Lamentablemente, para el alma y corazón no hay operaciones, se habrá reconstruido por fuera, pero por dentro es la misma.



¿Cómo te fue en tu viaje a Miami?

Bien. Mis hijos disfrutaron muchísimo.