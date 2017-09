Isabel Acevedo: Los terribles errores ortográficos que tiene carta notarial que envió a Karla Tarazona

Mírenla, mírenla, mírenla. La carta notarial que le envió Isabel Acevedo a Karla Tarazona sorprendió a miles, en especial a la misma Karla, quien encontró varios errores ortográficos en el mencionado documento.



Karla Tarazona indicó que el documento le parecía un chiste mal escrito. "Yo creo que debería darle un repaso a su libro Coquito, hasta mi hijo menor escribe mejor", dijo la animadora de eventos sobre carta enviada por Isabel Acevedo.



No sólo es la ortografía, Isabel Acevedo se equivocó al escribir la dirección de la casa de Karla Tarazona, esto provocó que el documento llegue tarde a las manos de la animadora de eventos. "La dirección no existe, la carta ni siquiera está firmada por un abogado", explica la también actriz cómica.



Además, la carta esta llena de información inexacta. En el documento, Isabel Acevedo le exige a Karla Tarazona que se rectifique por lo que dijo de ella en el programa América Espectáculos que se emite en Latina. El problema el mencionado espacio televisivo no se transmite en ese canal.

Karla Tarazona aprovechó los errores de los que haga gala Isabel Acevedo para burlarse de la bailarina. "Siendo licenciada, estudiante entre comillas, cómo no vas a leer lo que mandas a las personas", dice con sorna la animadora de eventos.



La animadora de eventos considera que el documento enviado por Isabel Acevedo es una muestra de las ganas de figurar que tiene la bailarina. "Ganas de seguir figureteando porque no le puedo poner otro nombre", indica Karla Tarazona.



Karla Tarazona le pide a sus seguidores que lean la carta para que se den cuenta de "la burrada que es". "Yo no sé como una notaria ha podido avalar una carta así. Qué risa", se burla la animadora de eventos.



Además, Karla Tarazona considera que los errores de Isabel Acevedo tienen la intención de perjudicarla. "Ella coloca una dirección falsa como para que yo no tome en cuenta el documento y me traiga más problemas legales", concluye la animadora de eventos.