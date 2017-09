Karla Tarazona: "A Isabel Acevedo se la conoce por viajar un hombre casado" [VIDEO]

Karla Tarazona se burló de la carta notarial que le envió la actual pareja de Christian Domínguez, Isabel Acevedo, donde le pide rectificarse al insinuar que destruyó su hogar con el ‘Wachimán’.



Karla, Isabel te envío una carta notarial...

(Ríe). Uy sí, uy sí. Y así dice que no le gusta la peliculina. Encima (la carta notarial) está mal redactada, porque hasta tiene faltas ortográficas. Está más que claro que recibirá su respuesta y si quiere le digo a mi abogado que la apoye, para que redacten bien la suya, porque no sabía que América Espectáculos quedaba en Latina, ja,ja,ja.



En la carta pide que te rectifiques y que no te vuelvas a referir a ella en tus declaraciones...

¿Acaso yo le dije que se pasee con marido ajeno en los viajes? A ella (Isabel) se le conoce por viajar con un hombre casado a todos lados. No pueden, ni me callarán la boca.



Isabel amenaza con iniciar una demanda...

Si hace juicio, chévere, así podemos demostrar en el Poder Judicial cómo es ella y qué hizo para ganarse la reputación que tiene a nivel nacional. Ella es la bailarina de Christian Domínguez, pero nada más.



Gisela Valcárcel presentó a Vania Bludau como nueva participante de ‘El gran show’ y recordó que Christian Domínguez la traicionó...

No veo su programa, porque estaba con mis hijos, eso es más importante que escucharla. (L.Gamarra)



Christian Domínguez demandó tres veces a Karla