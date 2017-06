Karla Tarazona: "Isabel no tiene buen corazón" [VIDEO]

Karla Tarazona compartió en sus redes sociales la canción ‘La atorranta’ de la cantante argentina Verónica Ávila, y al ser consultada no negó que sea dirigida para ‘Chabelita’, a quien culpa de haber destruido su relación con Christian Domínguez.



“Yo puse esa canción en mis redes sociales, porque he pasado muchas experiencias, por cosas que identifican mi vida, que reflejan parte de lo vivido. Además, en la vida diaria hay demasiadas ‘atorrantas’, por eso dejé eso por ahí”, comentó burlonamente Karla Tarazona, quien se animó a cantar el tema con mucho sentimiento, y compartirlo en redes sociales.



En otro momento, Tarazona dijo tajantemente que no le gusta ‘Chabelita’, porque es una persona que no tiene ‘buen corazón’, a pesar que se ha ‘reconstruido de pies a cabeza’.



Asimismo, se burló de Christian Domínguez dejando entrever que el tiempo que perdió con él fue ‘muy corto’ en ‘todo sentido’.



MARIELLA:



CHAMBA ES CHAMBA

Por otro lado, Mariella Zanetti se pronunció sobre la aparición de ‘Chabelita’ bailando en plumas y lentejuelas como una vedette.

“Hay gustos para todos, el éxito lo decide el público. Más allá de tener un cuerpazo, hay que tener ángel y por último, chamba es chamba”, comentó Zanetti.



