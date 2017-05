Karla Tarazona no soportó más y rompió en llanto en vivo por sus hijos [VIDEO]

Después de tantos dimes y diretes con su expareja Christian Domínguez, Karla Tarazona no soportó más y terminó llorando en vivo en el programa Espectáculos. La exconductora de Hola a Todos lamentó mucho la situación que está viviendo y no poder ser capaz de darle una familia completa a sus tres hijos.

Todo comenzó cuando Jazmín Pinedo le preguntó por su estado emocional tras pasar toda esta controversia mediática con Christian Domínguez. Karla Tarazona entonces respondió con voz quebrada que ella no lloraba por ningún hombre sino por sus hijos.

"Yo te voy a decir algo, y si me quiebro ahorita no es por un hombre, es por mis hijos. Porque lamentablemente yo siempre voy a tener en mí el no haberle dado a mis hijos la familia que yo no tuve. Lamentablemente por circunstancias de la vida, no se la pude dar. Eso no quiere decir que esos niños van a ser infelices, que no van a poder realizar sus sueños como uno que sí tiene una familia completa", dijo entre lágrimas Karla Tarazona.

Karla Tarazona llora en vivo

Ante esto, Jazmín Pinedo se emocionó hasta las lágrimas y le dio unas palabras de consuelo a Karla Tarazona. La 'chinita' le dijo que sus hijos jamás tendrían algo que reclamarle porque ella hace hasta lo imposible por darles todo.

"Yo creo que tus hijos jamás podrían juzgarte Karla porque como tú dices: uno como madre tiene la intención de entregarle todo, hasta el alma, para que no tengan que pasar por este tipo de situaciones. Una mamá no quiere que sus hijos sufran. Jamás podrían decir: mi mamá nunca intentó darme esto", dijo visiblemente afectada Jazmín Pinedo.

Ante esto, Karla Tarazona manifestó que no espera nada de nadie en esta situación y que solo quiere que sus hijos sean hombres de bien en un futuro porque para ellos trabaja. Además, aclaró que si ella llora o se quiebra no es para dar pena.

"Ojo, que quede bien en claro porque seguro algún descerebrado sale más tarde a decir que quiero dar pena como mamá. Las cosas no son así. La gente que me conoce hace muchos años sabe muy bien que hasta con mis dos hijos mayores he salido adelante y he trabajado", indicó Karla Tarazona.

