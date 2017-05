Karla Tarazona recibió cariñoso saludo de Leonard León por el Día de la Madre

No la abandona. Demostrando que el tiempo cura las heridas, el cumbiambero Leonard León fue el invitado sorpresa en ‘El Reventonazo de la Chola’, para darle un afectuoso saludo a Karla Tarazona por el Día de la Madre.

Leonard León se ha solidarizado en los últimos días con la madre de sus hijos, en su pelea mediática con Christian Domínguez.

“Solo quiero ver bien a Karla, no me gusta verla sufrir porque si ella se encuentra mal, esto afectará a mis hijos. Yo pienso como padre, me preocupo por mis pequeños”, enfatizó Leonard León.

Además, Leonard León contó que no dudaría en comprarle un regalo por su día, “y haría que se lo entreguen mis hijos”.

Por su parte, Karla Tarazona negó haberse aliado con Leonard León para atacar a Christian Domínguez.

“No me he aliado con nadie, con Leonard tenemos un trato cordial, una relación de padres. Nos podemos bromear un poco pero nada más, no pienso retomar una relación sentimental con él. Lo del pasado fue muy tóxico”, dijo Karla Tarazona.