¿Karla Tarazona y Leonard León podrían reconciliarse? Ambos volvieron a estar juntos en un concierto [VIDEO]

Juntos y felices. Leonard León afirmó sentirse muy cómodo al lado de Karla Tarazona, con quien suele compartir escenario en algunas presentaciones del ‘Grupo América’. Aunque reconoce que existe ‘química’ con la madre de sus hijos, no piensa en una reconciliación.



“Hacemos buena dupla, siento que tenemos química y estamos pendientes de nuestros hijos como padres responsables. Por eso, estamos trabajando juntos y al público le gusta vernos en el escenario, porque nos piden que regresemos”, indicó Leonard León, quien volvió a compartir escenario con Karla Tarazona en la ciudad de Paiján.



Asimismo, Leonard León detalló que espera que Karla Tarazona sane sus heridas tras la ruptura de su relación con Christian Domínguez y, más adelante, pueda ser feliz con una pareja.



“Karla Tarazona es una mujer fuerte y guapa, y va a superar todos los problemas que tenga en su vida. Siempre se ha caracterizado por luchar y trabajar, por lo que espero que más adelante pueda encontrar una pareja y que sea feliz como mujer”, comentó Leonard León.



Respecto al escándalo que vive Robert Muñóz, ‘Clavito’, Leonard León dijo que no conoce bien todos los detalles, pero asegura que no está de acuerdo con la violencia y, si hay algún tipo de denuncia, debe hacerse ante una autoridad policial o judicial.



“No conozco mucho respecto al tema de ‘Clavito’, pero todos los escándalos siempre van en contra del artista, y uno debe proyectar talento. Estoy en contra de la violencia y la condeno, y si se debe denunciar a alguien, entonces se debe efectuar ante las autoridades y no por los medios de comunicación”, añadió Leonard León.



(E.C.)

Leonard León fue a acompañar a Karla Tarazona.