¿Karla Tarazona y Leonard León tienen una buena relación? [VIDEO]

Karla Tarazona y Leonard León se reencontraron en los escenarios, después de 7 años, y confirmaron que sus peleas y broncas quedaron en el pasado, aunque entre bromas se mandaron sus ‘chiquitas’.



La conductora fue la presentadora del show que realizó el grupo ‘América’ en la discoteca ‘Gustavito’. “Él canta, yo cobro (risas), solo espero que todo siga bien y no le dé lagunas mentales (y se olvide de pagar la pensión de sus hijos)”, dijo Karla Tarazona entre risas.



“Yo la veo (a Karla Tarazona) más tranquila, cambiada... sí, por sus retoques (en las ‘bubbies’)”, afirmó Leonard León.



Leonard, ¿le vas a dedicar 'Mi Dulce muñequita’?

L: La vamos a cantar... ese tema le dio bastante éxito al grupo.

K: Di a quién se la vas a dedicar... todavía lo pongo nervioso, sobre todo cuando llega fin de mes y tiene que pagar (risas).



Después de tantas peleas vuelven a juntarse en un escenario.

K: Yo siempre digo que las personas evolucionan y maduran. Y me da mucho gusto que él haya cambiado bastante...

L: Sí, por el bien de nuestros niños, llevamos una buena comunicación y que siga así, que no le entre otra pataleta.



¿Podría haber una reconciliación?

K: No, el trato que tenemos es que él canta y yo cobro ja, ja, ja.



Se les ve bien juntos.

K: Es que las personas maduran y me parece bien que él haya cambiado, hasta mejorado.

L: Lo importante es que estamos bien y espero que siga así la relación.

Karla Tarazona difunde audio contra El Gran Show

¿Leonard es tu consejero?

K: No aconseja a su vida y me va a aconsejar a mí...



Karla, a lo mejor de aquí a unos años podríamos verte con Christian en un escenario...

Sí, de aquí a unos 30 a 40 años, cuando las personas aprenden a admitir sus errores las cosas cambian, sino no.