Karla Tarazona no quiere nada con Leonard León: "Solterita me veo mejor" [VIDEO]

Karla Tarazona y Leonard León compartieron escenario la noche del domingo en Paiján durante un show del ‘Grupo América’, pero la modelo aclaró que está ‘solterita’ y no quiere tener pareja. ¿Muchas decepciones?



“Solterita me veo mejor, no quiero tener pareja. A la gente le gusta verme sola, yo trabajo y disfruto viendo a mis hijos crecer”, precisó Karla Tarazona, dejando en claro que descarta regresar con el padre de sus hijos.



Hace poco Leonard León dijo que estás muy guapa y que espera que encuentres el amor de un buen hombre. Ja, ja, ja, estoy tranquila y feliz (E.Castillo)



Seguro de salud del hijo de Karla Tarazona y Christian Domínguez